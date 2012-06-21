В Україні здійснюється системна робота, спрямована на забезпечення сприятливого бізнес-середовища, зокрема, шляхом реалізації політики дерегуляції. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 8 липня під час бізнес-форуму UkraineInvest Talks у Вільнюсі (Литовська Республіка).

Денис Шмигаль повідомив, що невдовзі при Кабінеті Міністрів України планується створити Інститут уповноваженого з дерегуляції та максимально спрощувати всі дозвільні процедури й можливі обмеження для бізнесу.

«За останні чотири роки в межах дерегуляції переглянуто понад 6,5 тисяч актів регуляторного характеру на предмет їх законності та актуальності, скасовано приблизно 1 200 неактуальних нормативно-правових актів, які негативно впливали на бізнес-клімат в країні. Це дало можливість зменшити витрати суб’єктів господарювання в середньому по різних сферах економічної діяльності до 2 млрд гривень на рік», — зауважив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, урядом України впроваджуються нові підходи та ініціативи, зокрема у сфері реєстрації бізнесу. Ведеться робота над тим, щоб реєстрація бізнесу відбувалася за мінімальний час.

«Сьогодні цей процес займає менше однієї хвилини завдяки застосунку й порталу Дія. 21 секунда — рекорд реєстрації бізнесу в Україні», — повідомив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль підкреслив, що Україна демонструє значні досягнення у питанні легкості ведення бізнесу, перемістившись у рейтингу Doing Business, з 112 на 64 місце. Він наголосив, що це не межа, адже мета Уряду — ТОП-30 рейтингу.