Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Частина власників комп'ютерів з операційною системою Windows 10 зможе безкоштовно оновити її до нової Windows 11. Розробники з Microsoft пояснили, які обмеження будуть діяти для бажаючих отримати нову операційну систему.

Безкоштовне оновлення до Windows 11 може бути обмеженим за часом. Його припинять не раніше, ніж через рік після старту програми, повідомляють в понеділок, 5 червня, іноземні ЗМІ.

Оновити вдасться тільки ліцензійну копію Windows 10. Комп'ютер повинен буде відповідати мінімальним системним вимогам. У новій операційній системі вони значно зросли.

Розробники називають нову Windows 11 найбільшим оновленням популярної операційної системи за останні десять років.

Нова версія Windows змінилася візуально. Істотно змінилися встановлені додатки. У Windows 11 багато уваги приділено роботі з сенсорними дисплеями. Змінилася сенсорна клавіатура. Відкриті вікна можна розташувати мозаїкою, адаптованої під розмітку конкретного екрану.

Одне з найпомітніших технічних нововведень у новій версії Windows – підтримка програм, розроблених для мобільної операційної системи Android. Їх можна буде запускати без допомоги віртуальної машини.