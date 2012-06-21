Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві побудували маломірне пасажирське судно «Фарад», яке оснащено електричним силовим приводом та сонячними батареями. Ідея його створення належить компанії «Річковий трамвайчик Миколаїв», яка має п’ятирічний досвід в галузі пасажирських перевезень водним транспортом.
Допомогли у виготовленні проєкту новинки провідні конструктори, дизайнери та суднобудівники Миколаєва. Завдовжки «Фарад» сягає десяти метрів, завширшки – майже три метри, осадка складає лише пів метри, він може розвивати швидкість до восьми вузлів на годину, вантажопідйомність складає три тисячі кілограмів. «Малюк» вагою у дві тонни оснащений 46 сонячними панелями, кожна з яких має потужність у 110 Ватт.
Використовуючи лише електрику судно може знаходитися на воді протягом трьох годин, а завдячуючи сонячним панелям – до п’яти. До переваг катамарану «Фарад» відноситься можливість використання відновлювального типу енергії; екологічність судна, що працює без палива та без викидів вуглекислого газу. Це тип суден у зв’язку із маломірністю не потребує великих причалів.
Представники компанії-виробника переконані в перспективності таких суден, завдяки яким можна відродити регулярні пасажирські перевезення у акваторіях річок Південний Буг та Інгул в Миколаєві.