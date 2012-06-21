У мікрорайоні Аляуди коштом громадського бюджету облаштували відоме містянам джерело. Сюди десятиліттями приходили прихильники здорового способу життя, щоб скупатися в цілющій воді, температура якої в усі пори року сягає 12 градусів, а влітку до 14.
Джерело привели до ладу за кошти з громадського бюджету міста, а роботи з упорядкування виконали КП «ЕЛУ автодоріг» й адміністрація Центрального району міста. Проєкт з відновлення джерела розробив Сергій Коваленко. Згідно з проєктом, зміцнили стіни купальні, в яку впадає вода кількох струмків. Упорядкована територія поряд, встановлено роздягальню, лавочку, турнік. Джерело візьме на баланс адміністрація Центрального району. Підтримувати його в належному стані допоможе влада.