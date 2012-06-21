Активні бойові дії припинені на всій лінії фронту в Нагірному Карабасі. Про це у вівторок, 10 листопада, на своїй сторінці в Facebook повідомила прессекретар міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

«Починаючи з 06:00 зберігається відносний спокій. Російський миротворчий контингент продовжує розміщуватися в Арцах», – написала вона.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також відзначав, що бойові дії в Нагірному Карабасі повністю не припинилися.

Напередодні президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали заяву про припинення бойових дій у Карабасі.

Російський лідер висловив надію, що ця угода щодо Нагірного Карабаху створить умови для розвитку двосторонніх відносин між Азербайджаном і Вірменією.

Алієв заявив, що врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі відповідає інтересам як азербайджанського, так і вірменського народів.

У свою чергу Пашинян розповів, що у нього не було іншого виходу, крім підписання угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»