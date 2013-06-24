11 липня 2022 року у Міністерстві освіти і науки відбулася зустріч Сергія Шкарлета із Президентом Польської академії наук паном Єжи Душинським, до якої долучилися заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Дніпров, Голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, Президент НАН України Анатолій Загородній, Президент НАПН України Василь Кремень, науковці, а також ректори провідних закладів вищої освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасники обговорили підтримку українських учених та посилення співпраці з академічною спільнотою, збільшення участі України в європейських дослідницьких програмах. Зокрема, розширення співпраці у питаннях науково-технологічного забезпечення сфери безпеки і оборони, що нині є вкрай актуальною для наших країн; співробітництва у науковій та науково-технічній діяльності між закладами освіти, науковими установами та організаціями, які надають грантову підтримку тощо.

Домовилися про подальшу співпрацю Міністерства освіти і науки України з Національною агенцією академічних обмінів Республіки Польща.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет подякував професору Єжи Душинському та всьому польському народу за всебічну підтримку нашої країни, зокрема й українських науковців, які знайшли прихисток у Польщі та отримали можливість продовжувати свою професійну діяльність.

Нагадаємо, МОН працює над інтеграцією електронних документів про освіту в застосунку «Дія».