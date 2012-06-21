Правоохоронці Донеччини намагаються відновити музей органів МВС, який колись працював у нині окупованому Донецьку. Збирання експонатів триває, а серед раритетних речей уже з’явився шкіряний плащ капітана міліції Гліба Жеглова з культового радянського фільму «Місця зустрічі змінити не можна». Про цікаву історію одного з експонатів нещодавно розповів начальник кримінальної поліції Донецької області Артем Кисько.
Виявляється, шкіряний плащ, у якому шикував актор Володимир Висоцький, — не кіношний реквізит, а власність колишнього оперуповноваженого карного розшуку Сергія Кобилецького, уродженця Дружківки на Донеччині, який вже тривалий час живе в Маріуполі. Трофейний одяг привіз додому після Другої світової війни Сергіїв батько, який дійшов до Німеччини. А вже пізніше Сергій передав німецьке пальто, яке відповідало образу співробітника карного розшуку післявоєнних років, приятелеві-актору заслуженому працівникові культури УРСР Євгенові Стежку, бо той саме проходив проби на роль капітана Жеглова.
Головну роль, як відомо, зіграв Висоцький, який, оцінивши шкіряний раритет, позичив його для зйомок. А сам Євген Стежко виконував роль співробітника карного розшуку Топоркова.
Після зйомок фільму плащ повернули власникові, а він подарував музеєві правоохоронців Донеччини.
До речі, у Маріуполі, де у 1970-х роках виступав із концертом Володимир Висоцький, пам’ять про нього вшанували відразу двома пам’ятниками. Перший в образі Гамлета зі словами «Маріуполь не дарує свою любов випадковим людям» відкрили ще у січні 1998 року. А 2003-го встановили скульптуру Гліба Жеглова у тому-таки шкіряному плащі з наганом у руці.