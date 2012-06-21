У наукових суперечках, які велися протягом десятиліть, поставлено крапку. Тепер Південний океан відзначатимуть на картах і інфографіки від National Geographic.

National Geographic випускає карти з 1915 року, і на них нанесено тільки чотири океану: Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий. З цього року – починаючи з 8 червня, Всесвітнього дня океанів – картографи National Geographic визнали і п'ятий, Південний океан.

«Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки на міжнародному рівні відповідної угоди не було, ми не визнавали його офіційно», – каже географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

Протягом багатьох років фахівці обговорювали, чи мають води навколо Антарктиди унікальні характеристии, щоб заслужити свою власну назву, або це просто холодне продовження сусідніх океанів. Тейт характеризує ці дискусії як «свого роду географічне занудство».

Що стосується морських назв National Geographic орієнтується на Міжнародну гідрографічну організацію (МГО). Ще в 1937 році МГО визнала Південний океан, але в 1953 році скасувала це рішення під тиском наукової спільноти, яке не могло прийти до єдиної думки.

Рада з географічних назв США використовує цю назву з 1999 року, а в лютому 2021 року NOAA офіційно визнало Південний океан окремим регіоном. У свою чергу Комітет з картографічної політиці National Geographic спостерігав, як зростає частота використання терміна з боку вчених і преси.

До Південного океану належить більшість вод, що оточують Антарктиду до 60 градусів південної широти, за винятком протоки Дрейка і моря Скоша. У той час як інші океани визначаються континентами, які їх захищають, Південний океан визначається антарктичною циркумполярною течією. З'явившись приблизно 34 мільйони років тому, коли Антарктида відокремилася від Південної Америки, вона забезпечила безперешкодний потік води в цій частині нашої планети.

Визнання узгоджується з ініціативою Товариства зі збереження Світового океану, дозволяючи сфокусуватися на регіоні, який має особливу потребу в природоохоронних заходах. Нині вчені з усього світу вивчають, як зміна клімату впливає на Південний океан і Антарктиду.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»