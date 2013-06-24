29 березня у Німеччині відкрилося перше представництво Українського інституту за кордоном. Завдання представництва – покращувати знання і розуміння України в німецькому суспільстві, популяризувати українську культуру в Німеччині, а також розвивати сталі зв'язки українських митців, представників громадянського суспільства, науковців з їхніми німецькими колегами. Про це повідомляє Урядовий портал.

В умовах гібридної війни присутність України на ментальній мапі світу, зокрема у культурному середовищі, стала питанням національної безпеки. З початку російської агресії у 2014 році, незаконної окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей, а надто після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, культурна дипломатія стала одним із ключових напрямків зовнішньої політики України. Водночас, зріс попит іноземних аудиторій на глибше знання про Україну та її культуру.

«Відкриття представництва Українського інституту МЗС у Німеччині – це знакова подія для наших двосторонніх відносин та свідчення зростаючого впливу української культурної дипломатії в Європі. Разом із моєю німецькою колегою Анналеною Бербок ми вітаємо цей історичний крок, який дозволить німецькому суспільству глибше зрозуміти Україну та українців. Ми прагнемо посилювати взаємодію не лише між урядами, але і між інституціями, науковцями, митцями, громадськими діячами, бізнесом, експертними середовищами. Це закладає підвалини міцних і стратегічних відносин», - наголосив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У 2023 році команда представництва Українського інституту в Німеччині готує низку подій, серед них – концерти та презентації музичних гуртів у Гамбурзі, виставку українського мистецтва у Дрездені, театральні постановки у Кьольні, дискусії у Вісбадені, стенд з українською літературою у Франкфурті та інші.

«Останній рік показав: українці сильніші за російську агресію. Так само, як і люди, українська культура утверджує себе у своїх самостійності та розмаїтті. Ми раді, що перше представництво Українського інституту за межами України відкривається саме в Берліні - як символ надії та місце зустрічі наших країн. Той факт, що було обрано Берлін, є також даниною відкритості цього міста та рішучій прихильності багатьох людей нашої країни до України та її народу», – зазначила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Культурну програму вечора представили українські митці. Зі сцени прозвучали музично-сценічні читання «Green Corridor» від режисерки Олени Апчел у супроводі національного президентського оркестру. Гості насолодилися музичним перформансом від Маріанни Клочко, а також побачили виставку українських плакатів воєнного часу та презентацію документального фільму у VR про українське мистецтво та митців під час війни.

Офіційне відкриття у Берліні відвідали понад 300 гостей, серед них – політики, журналісти та представники громадського сектору, культурні діячі з Німеччини та України. До присутніх із вітальним словом звернувся посол України в Німеччині Олексій Макєєв, уповноважений з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Матіас Люттенберг, директор програм Європи та Євразії Open Society Foundation Антон Артем'єв, генеральний координатор українських проєктів у Гете Інституті, Марк-Андре Шмахтель. Про плани Інституту та майбутні проекти розповіли генеральний директор Володимир Шейко, виконавча директорка Соломія Боршош, керівниця Українського інституту в Німеччині Катерина Рітц-Ракул.

У 2023 році команда представництва складатиметься з чотирьох осіб, які були обирані через відкритий конкурс. За підсумками конкурсу керівницею представництва Українського інституту в Німеччині стала Катерина Рітц-Ракул. Катерина захистила дисертацію з сучасної літератури, а також є засновницею ГО KUL'TURA. Працює перекладачкою, авторкою та культурною менеджеркою в Берліні понад 20 років.

Відкриття представництва в Німеччині стало можливим завдяки тристоронньому партнерству між Українським інститутом, Ґете-Інститутом та Фондом відкритого суспільства за підтримки Посольства України в Німеччині.