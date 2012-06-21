Набір до першого класу у Чернівцях здійснюється до 39 навчальних закладів, за якими закріплено території облуговування. Станом на 1 червня було подано заяв про зарахування до першого класу понад 3,1 тисячі.
Про це на прес-конференції повідомив начальник управління освіти Сергій Мартинюк.
«Станом на 1 червня було подано заяв про зарахування до першого класу понад 3,1 тисячі. З них 1995 першокласників зараховано до шкіл за територією обслуговування, 697 — це першокласники, брати або сестри яких навчаються у даному закладі, 444 — з іншої території облуговування. У школах залишилося 174 вільних місця, на які претендують 81 школяр», – повідомив Сергій Мартинюк.
За інформацією управління освіти, впродовж останніх трьох років кількість першокласників у місті зростає. У 2015 році першокласників було 2813, у 2016 році — 2844, у 2017 році — 2948.
У новому навчальному році планують сформувати 109 перших класів. Середня наповнюваність класу 29,7 учня.