У Рівному в новорічну ніч першими на світ з’явилися хлопчики. На п’ятій хвилині 2020 року в міському пологовому будинку народився богатир зростом 57 сантиметрів та вагою 3 кілограми 400 грамів. А в обласному перинатальному центрі рік теж розпочався з появи на світ майбутнього захисника Вітчизни: він важить 2 кілограми 400 грамів та має 51 сантиметр зросту. Обидві родини задоволені: кращого новорічного подарунка, ніж народження сина, годі й придумати.
До речі, 2 січня у міському пологовому будинку відкрили сучасний зал для підготовки до пологів. Тут вагітні займатимуться арттерапією, використовуючи нові методики на службі майбутніх громадян України. Нехай у Новому році нас буде більше! А мудра природа сама відрегулює баланс хлопчиків і дівчаток.