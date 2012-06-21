Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учора відомому співаку, телеведучому, письменникові, лідерові групи «Скрябін» Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. До цієї дати в місті Новояворівськ, що на Львівщині, урочисто відкрили мурал із зображенням славетного артиста та шоумена.
Полотнище з подячного стінопису знімали під запис пісні у виконанні Кузьми Скрябіна зі словами «Той вітер — то страшний дивак…». Сам співак постав з муралу усміхненим. «Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете», — ці крилаті слова Андрія Кузьменка також з’явилися на монументальному живописному творі.
Мурал із зображенням Андрія Кузьменка в Новояворівську відкрили неспроста. Це місто тісно було пов’язано із життям співака. Тут він навчався у першій школі, тут почав свій творчий шлях, заснував гурт «Скрябін». Репетиції цієї групи відбувалися у палаці культури «Кристал». Власне, на фасаді цієї будівлі й відкрили стінопис. Автор муралу — львів’янин Святослав Владика.
Відкриття муралу — перший етап проєкту «Скрябін. Початок…», який втілюють учасники Ротарі-клубу «Львів-Центр» Лемберг». Ця ініціатива передбачає різні заходи вшанування пам’яті відомого музиканта.