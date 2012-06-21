Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Професор Полтавської медичної стоматологічної академії (УМСА) Максим Дудченко тільки нещодавно, в кінці серпня, відсвяткував свій 101-й день народження. Його прізвище не сходило зі шпальт місцевих газет. Він був націлений на роботу, навчав студентів, які його обожнювали. Проте люди не вічні. Вічна лише пам'ять про них. Якщо вони, звичайно ж, прожили своє життя так, як Максим Андрійович.

Уродженець Дніпропетровщини, він здобув фах у блокадному Ленінграді, який потім і визволяв від гітлерівців, а всі післявоєнні роки провів у стінах УМСА, ставши її почесним академіком, доктором медичних наук, професором. Спеціалізувався на терапії, головними напрямками його наукових досліджень були: захворювання серцево-судинної системи, хронічні хвороби нирок, гастроентерологічна патологія.

Крім написання наукових робіт, підручників та посібників, він заснував кафедру факультетської терапії, підготував багатьох кваліфікованих лікарів, під його керівництвом свої дисертації захистили майже 40 докторів та кандидатів медичних наук.

Але не ордени й вчені ступені гріли серце доктора Дудченка, а усвідомлення того, що завжди жив у гармонії зі своїми переконаннями й вірою. Про це він сам якось сказав колегам.

Полтавці, й усі, хто мав щастя спілкуватися й бути знайомим із Максимом Дудченком, згадуватимуть його зі світлим душевним щемом і вдячністю.

Кадри з відео UA: Полтава: - найстаріший терапевт – Таким Максим Дудченко запам’ятався колегам; 1 найстаріший терапевт - …А таким він був молодим; 2



