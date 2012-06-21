Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

На найближчій сесії Полтавської міської ради розглянуть проєкт міської програми поводження з твердими побутовими відходами й розвитку міського комунального господарства, розраховану на період до 2024 року включно.

Парком Полтави їздитиме паровоз АТРАКЦІОНИ Олександр ДАНИЛЕЦЬ, «Урядовий кур’єр» З настанням літа й послабленням карантину все більше полтавців виходять погуляти у міські сквери і парки, тому міська влада вживає заходів, щоб вони почувалися там комфортно. Нещодавно в Полтаву з Дніпра привезли біля двохсот бетонних чаш, у яких висадили квіти й розмістили ці чаші-квітники у місцях найбільшого скупчення відпочиваючих. З ініціативи небайдужих містян у прирічковому парку зібралися капітально розчистити зарості американських кленів, а на їхнє місце висадити аборигенів цих місць – вільхи, чорну й сріблясту тополі, вербу. Цими днями в місті запрацювали основні фонтани з подовженим графіком роботи. І, звичайно ж, місця масового відпочинку роблять привабливішими, цікавішими за рахунок розміщення там різних атракціонів, фігурок з дерева, вело зон, переносних басейнів, спортмайданчиків тощо. Цим літом додадуть шарму навіть центральному в Полтаві парку «Перемога», в якому незабаром почне возити дітей та їхніх батьків, дідусів і бабусь прогулянковий безрейковий паровозик на пневмоході. Загалом тільки на потреби цього парку на поточний рік міська рада виділила з бюджету півмільйона гривень. Згідно з цим документом, місту пропонують витратити на зазначені потреби майже 130 мільйонів гривень. У цю суму ввійдуть витрати, пов’язані з придбанням потужного бульдозера від японського виробника, тринадцяти нових сучасних сміттєвозів, більше семи тисяч ємностей різних типів, заміною десятка сміттєвозів на ефективніші тощо.

Ініціатори пропонують кардинально змінити підходи до збирання й утилізації твердих побутових відходів, залучивши до цього ОСББ і навіть власників приватних домогосподарств, поставивши їм на подвір’я індивідуальні баки. Сумнівно, що громадяни погодяться на таку пропозицію, проте таку ідею висувають.

Чи не вперше в програмі такого штибу приділено увагу збиранню й утилізації залишків харчів, гумових виробів, негабаритного сміття, неліквідного металобрухту, зокрема консервних банок, старого одягу, що на відкритому повітрі не розкладається близько восьмидесяти років.

Пропонують встановити окремі контейнери й для пінопласту, а потім його пресувати й продавати як металобрухт.

Розраховану на п’ять років програму поводження з ТПВ у Полтаві на замовлення комунального підприємства розробили екологи.