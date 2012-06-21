Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На найближчій сесії Полтавської міської ради розглянуть проєкт міської програми поводження з твердими побутовими відходами й розвитку міського комунального господарства, розраховану на період до 2024 року включно.
Згідно з цим документом, місту пропонують витратити на зазначені потреби майже 130 мільйонів гривень. У цю суму ввійдуть витрати, пов’язані з придбанням потужного бульдозера від японського виробника, тринадцяти нових сучасних сміттєвозів, більше семи тисяч ємностей різних типів, заміною десятка сміттєвозів на ефективніші тощо.
Ініціатори пропонують кардинально змінити підходи до збирання й утилізації твердих побутових відходів, залучивши до цього ОСББ і навіть власників приватних домогосподарств, поставивши їм на подвір’я індивідуальні баки. Сумнівно, що громадяни погодяться на таку пропозицію, проте таку ідею висувають.
Чи не вперше в програмі такого штибу приділено увагу збиранню й утилізації залишків харчів, гумових виробів, негабаритного сміття, неліквідного металобрухту, зокрема консервних банок, старого одягу, що на відкритому повітрі не розкладається близько восьмидесяти років.
Пропонують встановити окремі контейнери й для пінопласту, а потім його пресувати й продавати як металобрухт.
Розраховану на п’ять років програму поводження з ТПВ у Полтаві на замовлення комунального підприємства розробили екологи.