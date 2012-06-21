Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Рік ув’язнення з іспитовим терміном, такий термін призначив полтавський суддя безробітній шахрайці, яка за трохи більше ніж півроку ошукала п’ятьох пенсіонерів, видуривши у них майже двісті сорок п’ять тисяч гривень. Мабуть, на рішення представника Феміди вплинув той факт, що ошуканка — багатодітна мати, утримує трьох дітей. Інакше б її покарали значно суворіше. Тому що достеменно не відомо скількох людей вона обдурила насправді за цей час.

Приїжджа з Донбасу злодійка, мабуть, володіє даром навіювання, бо як іще пояснити, що пенсіонери віддавали їй 45, 32, 27 тисяч гривень, а в однієї жертви вона виманила аж 114 тисяч гривень. Притому для отримання неправомірної вигоди шахрайка застосовувала абсолютно різні схеми оборудок. Комусь запропонувала поміняти гривні на євро, одній бабусі представилася донькою працівниці пошти й налякала її, що, мовляв, вона отримала пенсію фальшивими купюрами. Одним словом, лиходійка ще та.

Вистачило в неї коштів і на відшкодування потерпілим завданих збитків. Тому залишається тільки сподіватися, що умовно засуджена справді покаялася і більше не стане на слизьку стежку.