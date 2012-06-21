Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



До 30 вересня у Полтаві повинні були завершити розробку проєкту будівництва нового триповерхового Палацу спорту на новій вулиці Миколи Міхновського, це на південній околиці міста у мікрорайоні Лазурний, який вміщатиме півтори тисячі глядачів. Майбутній Палац буде порівняно невеликий, у Харкові схожий об’єкт вміщає понад 2000 глядачів. Але в місті над Ворсклою йому будуть раді, тому, що такий Палац там з’явиться вперше.

Ініціатива будівництва належить Полтавській обласній раді, яка ще влітку виділила з обласного бюджету майже 650 тисяч гривень на проєктні роботи, тому, що розраховує на відповідну державну субвенцію. Спеціалісти розповіли, що в майбутній будівлі Палацу спорту встановлять ліфт, окрім того об’єкт буде виконано з урахуванням умов інклюзії, а його площа становитиме 6 тисяч квадратних метрів. При його спорудженні застосують найсучасніші будівельні технології.

Про загальну вартість майбутньої величної споруди спортивного призначення не повідомляється. Проте є інформація, що його обслуговуватимуть 30 осіб.