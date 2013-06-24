Триває розвиток експериментального проєкту Мінветеранів із впровадження в Україні інституту помічника ветерана. На 550 запланованих посад помічників у 10 пілотних регіонах уже є понад 570 кандидатів. Прийом заяв від охочих відбувається через інформаційний портал Е-ветеран (https://eveteran.gov.ua/).

Нагадаємо, що експеримент поширено на Вінницьку, Дніпропетровську, Львівську, Миколаївську, Закарпатську, Київську, Сумську, Полтавську, Харківську області та місто Київ.

Серед регіонів, які нещодавно долучилися до проєкту Мінветеранів, за кількістю поданих заяв лідирують Полтавщина та столиця України.

Як розповіла в.о. директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, керівник експертної групи із забезпечення формування державної політики Оксана Кльоц, середній вік майбутніх фахівців 40—43 роки, майже половина з них — жінки, всі мають вищу освіту. Кандидатами у помічники ветеранів є ветерани війни, члени їхніх сімей або члени родин загиблих Захисників і Захисниць.

«Ці фахівці стануть тими, хто фактично першим надаватиме ветеранам війни, членам їхніх сімей та демобілізованим Воїнам сервісну підтримку з переходу до цивільного життя за принципом «рівний з рівним». Адже саме ця категорія осіб, як ніхто інший, зможе допомогти побратимам подолати цей непростий шлях», — наголосила Оксана Кльоц.

Зазначимо, що після проходження фахового навчання перші помічники ветеранів у Він-ницькій області вже праце-влаштовані до Сервісних офісів у справах ветеранів у територіальних громадах, долучених до експериментального проєкту. Вони надають, зокрема, консультативний, інформаційний, процедурний супровід у межах переходу від військової служби до цивільного життя.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів України