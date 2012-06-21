16 учасників представили свої страви на розсуд суддів та сусідів. Не тільки члени журі мали змогу скуштувати вареники — гостинні учасники фестивалю, який став останніми роками у Попасній доброю традицією, нагодували своїми стравами всіх охочих. Не відмовилися взяти участь у святі й військові, що боронять Батьківщину від ворога у Попаснянському районі. А військовослужбовці пригощали всіх відвідувачів гарячим чаєм та смаколиками.
Як повідомляє пресслужба Попаснянської РДА, кожну локацію святково прикрасили, на столах було чимало смачних страв, напоїв, а господарі радо зустрічали журі веселими піснями та віршами. За одностайним рішенням, «Найсмачніший вареник-2020» (була й така номінація) приготував колектив Попаснянського вагоноремонтного заводу.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»