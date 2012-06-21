У присутності Президента України Володимира Зеленського було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України, АТ «Укрзалізниця» та Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) і Швейцарським агентством зі страхування експортних ризиків SERV, який визначає засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту України.

«Я дуже радий, що сьогодні підписується цей важливий меморандум. Він є чудовим сигналом громадянам наших країн про те, як ми співпрацюємо», – зазначив Глава держави під час зустрічі з головою ради директорів Stadler Rail AG Петером Шпулером і виконавчим директором Stadler CIS AG Александром Люфтом у четвер в Офісі Президента.

Як зауважив Александр Люфт, уперше в історії на державному рівні залучається експортне фінансування зі Швейцарії, яке буде спрямовано на розвиток залізничного транспорту України, зокрема оновлення парку потягів.

Підписання документа дає старт відкриттю експортного фінансування Швейцарської Конфедерації для України. Кошти в обсязі до 500 мільйонів євро підуть на розвиток сектору залізничного транспорту.

Співпраця передбачає не просто закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler завдяки будівництву нового заводу на території України.

Глава держави нагадав, що в межах Національної програми «Велике будівництво» запускається проект City Express для розвитку приміського залізничного сполучення.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, у межах співпраці зі Stadler заплановано закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва, ще 30 будуть розподілені між Харковом і Дніпром.

Крім того, в меморандумі йдеться про 20 нових регіональних електропоїздів і 10 електропотягів далекого сполучення виробництва Stadler для оновлення рухомого складу «Укрзалізниці».