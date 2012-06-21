Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»



Підвищена активність на поверхні Сонця викличе у другій половині серпня дві потужні магнітні бурі. Метеозалежним людям потрібно в ці дні звернути увагу на своє здоров'я.

Очікувані після 16 серпня магнітні коливання обіцяють бути найпотужнішими за останні півроку. Всім, хто має проблеми зі здоров'ям, медики рекомендують у ці дні утриматися від міцного чаю або кави, контролювати артеріальний тиск. Відмовитися від великих фізичних і розумових навантажень, дотримуватися режиму сну і зробити своє харчування більш легким, віддаючи переваги фруктам і овочам.

Емоційним людям варто в цей період пити заспокійливі препарати на рослинній основі. Перед сном буде корисно прогулятися на свіжому повітрі, прийняти теплу ванну з травами. Вранці приймати контрастний душ або обливатися холодною водою.