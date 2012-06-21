Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Уже в жовтні цього року до Полтави приєднаються 56 сіл та селищ і кількість її жителів набагато зросте, тому справжнім подарунком з нагоди такої події стане введення в експлуатацію реконструйованого кардіодиспансеру на вулиці Макаренка в Полтаві, який планують відкрити 15 серпня за участі перших керівників держави.
Начебто, всі основні будівельні роботи в середині приміщень вже виконали, залишилося налаштувати обладнання, розмістити меблі й устаткування та навести порядок надворі біля будівлі — зробити асфальтовані доріжки, покласти тротуарну плитку, де це потрібно. Й можна перерізати стрічку та святкувати входини.
Проте закрадаються сумніви, що кардіодиспансер здадуть у обумовлений термін, і ось чому. Його реконструкцію проводять п’ятий рік, і щороку терміни його здачі переносилися. Так, відповідні будівельні роботи розпочали ще навесні 2016 року, тодішня влада планувала просто добудувати корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. З часом вирішили кардіодиспансер оновити й модернізувати повністю, під цю реконструкцію заклали в бюджетах сотні мільйонів гривень. І ці капіталовкладення себе виправдають, але в ході реконструкції постійно придумують якісь додаткові поліпшення, коригування проєкту, а це — час і кошти.
Майже водночас із кардіодиспансером у Полтаві відкриють і розташований поряд із ним новий підземний паркінг з міні-парком, у який перетворили колишній гараж станції невідкладної допомоги.