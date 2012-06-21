У 2016 році в Шотландії знайшли найбільший скарб вікінгів, виявлений з 1891 року. Скарб отримав назву за назвою місцевості Геллоуей, де його виявили археологи. Цей скарб вважається одним із найважливіших і великих знахідок у Великобританії. Під землею було заховано злитки срібла, брошки, браслети, скляне намисто, кулони, золото і ранні зразки шовку.

Тут вчені розкопали і рідкісний хрест з тонким ланцюжком, який зберігався в Землі понад 1000 років. Фахівці припускають, що з його допомогою вони дізнаються більше про історію скарбу. Археологи відзначають, що хрест викликає безліч питань – такі пізні англо-саксонські вироби не характерні для скарбів епохи вікінгів. Хрест міг бути вкрадений у якогось священика під час кривавого набігу вікінгів, пише Daily Record.

Срібний грецький хрест прикрашений чорною емалью з ніелло, суміші сульфідів срібла, свинцю і міді, за допомогою якої прикрашали вироби з металів, найчастіше з срібла та оздоблений золотим листям, характерним для пізньоанглосаксонського дизайну. На кожній «руці» хреста є символи чотирьох євангелістів (божественна людина Матвія, лев Марка, корова Луки та орел Івана). Символи прикрашені квітковими розгалуженнями та гілочками. Виріб датують IX століттям. З цього періоду науці відомий лише один англосаксонський нагрудний хрест, який не так багато оздоблений, тому цей артефакт дуже рідкісний і цінний, вважають вчені.

Доктор Леслі Вебстер, колишній працівник Британського музею, сказав: «Нагрудний хрест із витонченим оздобленням символів євангелістів та листя, з блискучими золотими та чорними інкрустаціями та делікатно звитим ланцюжком є видатним прикладом мистецтва англосаксонського ювеліра-золотаря».

«Дослідження показало, що хрест був зроблений у IX столітті, він має пізньоанглосаксонський стиль оздоблення. Схоже на те, що хрест замовили для представників найвищої їєрархії в суспільстві. Це могли бути королі, володарі, вожді або високопоставлені церковні клірики. Ймовірно, хрест належав одному з цих аристократичних особистостей», – кажуть вчені

Нагрудний хрест зберігся зі своїм хитромудрим спіральним ланцюжком, по ньому видно, що хрест тривалий час носили на шиї.

Доктор Мартін Голдберг, головний куратор нових середньовічних колекцій та колекцій вікінгів, каже: «Ви можете собі уявити, що хтось зніме хрест з шиї і обмотає ланцюжком, щоб закопати його в землю. У цьому прихована якась особиста таємниця.

Це просто приголомшливо. Знайденому хресту насправді немає жодних аналогів. Почасти це пов'язано з тимчасовим періодом, в якому це відбувалося. Ми лише можемо уявити, скільки безцінних церковних скарбів було вкрадено з монастирів X століття - це те, що нам описують історичні записи епохи вікінгів. Якість виконання просто неймовірна. Це справжня честь бачити це через 1000 років », - зазначив Голдберг.

Коли скарб було виявлено в 2014 році, хрест знаходився у верхньому шарі ґрунту. На ньому закам’янів бруд, як і на спіральному ланцюжку, намотаному навколо з’єднаних брусків хреста. Тонкий срібний дріт ланцюга має діаметр менше міліметра і був намотаний навколо органічного центру.

Вчені заявили, що за допомогою хреста сподіваються вивчити мистецтво ювелірів раннього Середньовіччя. Крім того, це допоможе зрозуміти взаємодію вікінгів і англосаксів у той час.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»