На Оркнейських островах поблизу Шотландії шість років тому знайшли меч вікінгів. Тепер археологи дізналися, що це рідкісний, дивовижний і таємничий артефакт, повідомляє ВВС.

Меч знайшли на місці поховання ще 2015 року, однак після ретельних експертиз археологи лише тепер дійшли висновку, що цей тип меча датується IX століттям. Рентген показав, що руків’я має вишукані візерунки, які було важко роздивитись через іржу. Археологи з команди AOC Archaeology, які досліджували меч, сказали, що він може «розповісти багато історій». Щоб зберегти знахідку якомога краще, фахівці підняли його разом із шаром ґрунту і в такому вигляді транспортували в лабораторію, де проводили дослідження. «Він такий крихкий, що ми навіть не знаємо, яка на вигляд його нижня частина, але обов’язково дізнаємось більше найближчими місяцями», — запевняють науковці.

Під час розкопок поблизу знайшли ще багато чого, зокрема поховання човна вікінгів, а також другу могилу зі зброєю, де лежав і меч. Науковці припускають, що ці могили можуть бути похованнями першого покоління норвезьких поселенців на Оркнейських островах.