Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

У Швеції археолог оголосив про сенсаційну знахідку – на одному з колишніх островів давно осушенного болота йому вдалося виявити руїни замку, про існування якого до цих пір було відомо тільки з старовинних легенд.

Про відкриття розповіла національна телекомпанія SVT. Йдеться про великий стародавній замок Еланда, який досі вважався міфом. Дослідникам було відомо про нього лише за стародавніми усними переказами і двома письмовими джерелами початку XVIII століття.

До речі, це були останні згадки про таємничий замок, який з тих пір ніхто більше не бачив. Багато археологів роками шукали його. Удача посміхнулася досліднику на ім'я Ян-Генрік Фаллгрен. Це він виявив древній замок Еланд на острові Сербі Борг.

В інтерв'ю телеканалу Фаллгрен розповів, що термін «Sorby Borg» згадується Миколою Валлінусом, жерцем Еланд, в його дисертації від 1703 року. Однак цей священик у своїй праці не дав чіткого опису місця, де знаходився замок. Можливо, жрець зробив це навмисно, щоб зберегти в таємниці місце розташування замку.

Взявши за основу цю дисертацію, археологи роками вивчали околиці села під назвою Сербі, але так нічого і не знайшли. Ян-Генрік Фаллгрен припустив, що його попередники просто шукали не в тому місці. Він розширив коло пошуку і виявив замок приблизно в півтора кілометрах від села Сербі. А до того археолог з'ясував, що оглянута ним ділянка землі в XVIII столітті належала саме жителям Сербі.

«Найзахоплююче, так це те, що цей древній замок, ймовірно, стояв насвященному острові посеред священного озера, де люди приносили жертви богам протягом майже 2000 років», – каже Ян-Генрік Фаллгрен.

За його словами, насправді замок був розташований на тепер уже колишньому острові під назвою Квін («Жіночий острів»). Близько 400 років тому цей острів зник в результаті осушення болота Скедемоссе. До речі, при вивченні залишків цього болота в останні роки було виявлено безліч жертовної зброї та інших артефактів, які зараз виставлені в Шведському історичному музеї в Стокгольмі.

Фаллгрен також зазначив, що спочатку дуже багато в археологічних колах були налаштовані скептично і відмовлялися вірити в те, що міфічний замок все-таки знайдений. Але критики замовкли після того, як було проведено радарне сканування.

Цей метод допоміг «просвітити» землю і виявити споруди, які зараз знаходяться під поверхнею. В результаті були виявлені кріпосні стіни і залишки безлічі будинків, які вони захищали. Подібне планування була характерне і для інших замків того часу.

«Я отримав багато привітань від колег зі Швеції, Скандинавії, та й усього світу, – говорить Ян-Генрік Фаллгрен. – Те, що тут, на острові, вдалося знайти старовинний замок, є сенсацією».