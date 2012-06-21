У Сполучених Штатах Америки провели перші в світі випробування експериментальної вакцини від коронавірусу на здорових добровольцях.
Однією з перших вакцину отримала 44-річна жінка на ім'я Дженніфер Галлер, яка поділилася відчуттями від ін'єкції з журналістами видання The Telegraph.
Випробування експериментальної вакцини від COVID-19 стартували в місті Сіетл, що на території штату Вашингтон. Галлер зазначила, що вирішила взяти участь в тестуванні препарату після того, як побачила оголошення з відповідною пропозицією в соціальній мережі Facebook.
«Я думала, що випробування будуть відбуватися в лабораторних умовах, як ніби я піддослідна миша, але в реальності все виявилося простіше», -розповіла жінка.
Процес вакцинації, за словами Галлер, відбувався в звичайному стерильному кабінеті. Процедура нагадувала щеплення від грипу і не супроводжувалася больовими відчуттями або роздратуванням.
«Я підписала папери про те, що ознайомлена з можливими наслідками, а потім мені зробили ін'єкцію препарату з індексом мРНК-1273. У перший день у мене злегка піднялася температура, а на другий день я відчувала досить відчутний біль в руці. Потім біль пройшов і тепер все добре», - заявила Дженніфер Галлер.
В експерименті, як пишуть ЗМІ, беруть участь ще понад 40 добровольців, яким через деякий час введуть вакцину повторно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»