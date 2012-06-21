Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Американський військовий розробник Lockheed Martin опублікував на своєму сайті свіжий пост. У ньому він розповів, що в штаті Нью-Мексико пройшли успішні випробування новітніх керованих ракет PAC-3 MSE.

Це той самий боєприпас, який призначений для зенітних ракетних комплексів Patriot. При цьому на сайті уточнюється, що в рамках тестування PAC-3 MSE зробила успішне перехоплення тактичної балістичної ракети потенційного супротивника.

Саме це, за словами представників компанії-розробника, безпосередньо свідчить про справну роботу оновленого софта і компонентів.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'являлася інформація про те, що Сполучені Штати зробили першу оновлену термоядерну боєголовку W88. Її головна відмінність від попередньої модифікації полягає в оновленій системі ініціації заряду, а також вона має роз'єм громовідводу.