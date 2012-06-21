У кінці 2017 року американським держорганам було заборонено використовувати програмне забезпечення, створене «Лабораторією Касперського». У цих обмежень не було певних термінів. Нині ця заборона стала безстроковою.
Якщо бути точним, то безстрокова заборона набула чинності 10 вересня 2019 року – починаючи з цього часу державні органи Сполучених Штатів та їх підрядники не можуть закуповувати програмне забезпечення «Лабораторії Касперського». Ця заборона – ініціатива «Керуючої ради з федеральних закупівель», крім усіх державних органів США сюди входять міністерство оборони США, Адміністрація служб загального призначення і космічне агентство NASA.
Заборона буде діяти до тих пір, поки рада з федеральних закупівлях, не прийме рішення про скасування прийнятого рішення. Технічно ж це стане можливо лише в тому випадку, якщо в новому законі про оборонні закупівлі, який приймається щорічно, рада дозволить використовувати продукцію російської компанії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»