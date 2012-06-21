Археологи виявили галерею римської епохи під внутрішнім двориком палацу Топкапи в Стамбулі. Галерею виявили під час ландшафтних робіт у нижніх садах палацу. Це місце тривалий час було закрите для відвідувачів.



Тунель, в якому збереглося три секції, починається праворуч від Імператорських воріт. Водний резервуар періоду візантійської епохи раніше був виявлений над цією галереєю. Вчені вважають, що можливо, підземна галерея також була призначена для зберігання води. Або ж була частиною мережі підземних переходів, з'єднаних з підземними цистернами.



Константинополь мав безліч підземних водосховищ. Мабуть, цей підземний тунель міг бути одним з них. Або ж при будівництві він мав інше призначення, а вже у візантійську епоху був переобладнаний під сховище води. Тунель при цьому знаходиться в п'яти хвилинах ходьби від чудової Цистерни Базиліка, побудованої імператором Юстиніаном I в VI столітті.



Будівництво палацу Топкапи розпочалося в 1459 році, всього через шість років після падіння ослаблої Східної Римської імперії і завоювання Константинополя султаном Мехмедом II. Розташований на піднесеному березі з видом на Босфор, цей палац є однією з найвищих точок Мармурового моря.



Дослідження галереї тривають, так як через роботу археологів неможливо привести до ладу ландшафт нижніх садів. Фахівці припускають, що незабаром підземну галерею відкриють для публіки. Однак для цього необхідно оцінити ступінь її збереження і безпеки для відвідувань туристів. А також закінчити роботи з озеленення ландшафту.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»