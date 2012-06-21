У Сумах уже стали традиційними новорічно-різдвяні змагання з шахів, у яких беруть участь сім’ї шанувальників цієї гри. Недавно в міському Палаці дітей та юнацтва відбувся десятий турнір «Тато, мама, я — шахова сім’я», в якому взяли участь представники різних вікових категорій. У старшій перемогу святкували сім’я Наумових, молодшій — Пупченків. Визначали друге, третє і четверте місця, за які шахісти одержали медалі відповідного ґатунку, грамоти, солодкі призи від спонсорів.
А в Шостці у приміщенні Малої академії наук мірялися інтелектуальними силами шанувальники шашок: у турнірі взяли участь 28 дорослих і юних прихильників цієї гри, зокрема із сусіднього Кролевця. Цікавинкою турніру стала участь шашкіста уродженця Конотопа майстра IDF Віталія Каминіна та його дев’ятирічного сина Марка, чемпіона світу серед хлопчиків віком до 10 років у бліц, швидкому і класичному контролі.
За підсумками партій визначено переможців і призерів серед чоловіків, жінок, молоді та ветеранів. Крім грамот, медалей і призів, четверо учасників відзначили заохочувальними нагородами за кращі шашкові комбінації.