Кожне третє з 60 тисяч відомих науці дерев у світі перебуває під загрозою зникнення. Такі висновки оприлюднено в доповіді Міжнародної організації з охорони ботанічних садів (BGCI), заснованій на п’ятирічних дослідженнях, проведених у всіх куточках світу. У Європі незабаром може зникнути 58% видів дикорослих дерев. «Ця доповідь — тривожний сигнал для всіх», — заявив генеральний секретар BGCI Пол Сміт. Він закликав політиків та експертів у галузі охорони природи мобілізувати ресурси й досвід для запобігання вимиранню дерев. Над звітом працювали понад 60 університетів і лісогосподарських установ та понад 500 експертів.

У доповіді, яка називається «Стан дерев у світі», вказано, що принаймні 142 види дерев вже зареєстровано як вимерлі в дикій природі. Понад 440 інших видів перебувають на межі, а ще 17,5 тисячі видів (близько 30%) — під загрозою вимирання. Це означає, що у світі вдвічі більше видів дерев, що зникають, ніж ссавців, земноводних та плазунів разом узятих. «Дерева мають життєво важливе значення з екологічної, культурної та економічної точки зору», — йдеться в доповіді й наголошується, що дерева «визначають поширення, склад і структуру лісів, забезпечуючи середовище існування для половини відомих наземних видів рослин і тварин».

У Європі найстрімкіше зникає горобина й споріднені з нею види дерев. Найбільше порід, яким загрожує зникнення, зафіксовано в Бразилії — понад 1,5 тисячі. Основні загрози для дикорослих дерев — знелісення — процес перетворення порослих лісом земель на сільськогосподарські угіддя — 29%, лісозаготівля — 27%, тваринництво — 14%, а також комерційне освоєння земель і пожежі — 13%. Серед інших причин — видобуток корисних копалин, деревообробні й целюлозні заводи, поширення інвазивних видів дерев і зміна клімату.

Керівництво багатьох країн оголосило про намір висадити нові дерева, намагаючись компенсувати викиди вуглецю, спричинені промисловістю. Але природозахисники вказують, що ці плани — це обман і мають нульову ефективність. Оскільки місця для висадження тієї величезної кількості дерев, про яку заявляють топурядовці, просто не вистачить.

Автори доповіді кажуть, що проблему вирубування лісів і зникнення великої кількості порід дерев було закладено ще кілька століть тому, і європейська колонізація відіграла в цьому велику роль. Ліси Карибського регіону експлуатували заради цінного червоного дерева, яке вивозили в Європу ще за часів Колумба. А експлуатацію західноафриканських лісових насаджень для потреб європейських ринків можна простежити до 1672 року, коли Королівська африканська компанія отримала мандат від англійського короля Карла II на торгівлю африканським червоним деревом.