Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Щороку 30 листопада — в день народження відомого співака народного артиста України Назарія Яремчука учні Тернопільської школи-ліцею №6 вшановують його пам’ять різними заходами. Свого часу вчителі навчального закладу, скажімо, співали й у місті Вижниця на Буковині у садибі, де народився та певний час проживав Назарій.

Нинішнього ж року карантин завадив організувати пишніше відзначення, тож вирішили створити відеоролик із записами пісень з репертуару легендарного співака у виконанні учнів. Це, за словами директора школи-ліцею Олександра Остапчука, цікава акція, адже школярі активно готувалися до її втілення, хвилювалися, вкладали у виконання пісні свою душу. Взагалі ж, на його переконання, пісні, які співав Назарій Яремчук, надихають, створюють настрій, спонукають жити та творити добро.

А ще керівник навчального закладу вірить, що Назарій Яремчук «десь на небесах опікується» шостою школою. Адже рівно 20 років тому рішенням Кабміну України Тернопільській школі-ліцею №6 присвоєно ім’я народного артиста України Назарія Яремчука.