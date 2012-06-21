Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган озвучив на пресконференції 30 листопада нові антикоронавірусні обмеження для всіх провінцій країни.

Зокрема, з 21 години 1 грудня вступають в силу такі заходи.

Комендантська година, досі діяли лише у вихідні, тепер поширюється і на будні дні. Вона починатиметься щоденно о 21:00 і закінчуватиметься о 05:00 ранку наступного дня.

У вихідні оголошено повну заборону на вихід на вулицю, з 21:00 п'ятниці до 05:00 понеділка.

Магазини у вихідні дні працюватимуть тільки на доставку, відвідати їх буде не можна.

Вхід у торгові центри дозволяється тільки за HES-коду (Hayat Eve Sıar, унікальний код в додатку, розробленому Міністерством охорони здоров'я Туреччини для того, щоб відстежувати стан здоров'я людини).

Особам молодше 20 років і старше 65 років заборонено користуватися громадським транспортом.

Будуть закриті дошкільні навчальні заклади, а також хамами, сауни, масажні кабінети, басейни, парки розваг.

Також влада зможе обмежувати кількість людей у жвавих місцях. Крім того, на похоронах дозволяється бути присутніми не більше 30 осіб.

Всі деталі, в тому числі що стосуються того, які з цих заходів можуть торкнутися туристів, повинні бути роз'яснені найближчим часом МВС Туреччини.

Нині, за даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, кількість хворих коронавірусом з початку пандемії склало по всій країні 500 865 чоловік (за останню добу їх кількість збільшилася на 6 514 осіб). Також за останню добу зафіксовано 188 смертей, а всього з початку пандемії в Туреччині від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 746 чоловік.

Кількість виявлених хворих різко зросла в Туреччині після того, як у загальну статистику стали вносити безсимптомних носіїв коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»