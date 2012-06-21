Вдячні земляки українського поета, перекладача, людини з непересічним почуттям гумору традиційно наприкінці року визначають лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Варто зазначити, що відзнака заснована у 1994 році, а статус всеукраїнської отримала у 2006 році.
На її здобуття можуть претендувати твори письменників-сатириків і гумористів, в яких продовжуються творчі традиції класика української літератури, збагачується народний гумор, викриваються негативні явища в суспільстві та людському житті.
До розгляду також беруться дослідження про життя і творчість письменника, опубліковані протягом останніх трьох років. На премію можуть претендувати й аматорські колективи та окремі виконавці, які активно пропагують творчість Степана Руданського.
За словами заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Івасюка, цього року 9 претендентів подали свої книги на участь в конкурсі. Таємним голосуванням журі визначило одного лауреата та двох дипломантів. Цьогорічним лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського стала монографія Тетяни Космеди, Тетяни Осіпової та Наталії Піддубної «Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців». Дипломантами визначено збірку лірики Антоніни Петрушкевич «Сповідь серця» та збірку ліричних і гумористичних творів Юрія Берези «Усмішкою витру сльозу».