Дитячий будинок сімейного типу в місті створили на виконання державної програми. Тут виховують трьох всиновлених дітей. Його для родини придбали коштом державної субвенції та місцевого бюджету. Це двоповерхова будівля у Старому місті, загальна площа якої понад 250 квадратних метрів. У кожної дитини власна кімната. На подвір’ї — альтанки й гараж. На ділянці є садок, можна вирощувати городину.
«Будинок було придбано в межах державної субвенції, яку другий рік поспіль реалізують з ініціативи уряду. Ми придбали за рахунок субвенції п’ять квартир, які розподілили відповідно до черги сиротам 18—23 років, а також цей будинок. Обираючи його, дивилися, щоб був просторим і з ремонтом. Важливо, що молода сім’я виявила бажання виховувати дітей в одній великій родині», — зазначила заступник міського голови Галина Якубович. Батько сімейства Віталій розповів, що він із дружиною має власних дітей і давно мріяв узяти в родину сиріт, але не було відповідної житлової площі.
«Ми заселилися в будинок 6 грудня. Виховуємо трьох всиновлених дітей — дві дівчинки та хлопчика, а також двох наших. Плануємо взяти до восьми дітей, адже в будинку має проживати 12 осіб», — сказав він.
Представники міської влади привітали родину з новорічними та різдвяними святами й передали телевізор і диван.