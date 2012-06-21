На черговій сесії міської ради депутати схвалили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність 45 учасникам антитерористичної операції, які живуть у Вінниці. Ще 31 ділянку відведено учасникам АТО за поданнями сільських рад. Двом військовим, які захищали Україну на Донбасі, надали дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, чим започатковано процес оформлення документів.
У місті створено Єдиний реєстр на отримання земельних ділянок. Надають наділи в порядку черговості й здебільшого на територіях, які після розширення меж міста увійшли б до його складу. Місце розташування ділянок визначають шляхом жеребкування. Принагідно зауважимо, що торік учасникам АТО, сім’ям загиблих і пільговим категоріям громадян було надано 257 земельних ділянок (жителям міста Вінниці — 129, решта — за поданнями сільських рад). Місце розташування ділянок визначають жеребкуванням. Військові, які отримують наділи, сплачують лише за землевпорядну документацію, яку робить проектна організація. Матеріали, що виготовляють у департаменті земельних ресурсів міської ради, для учасників АТО безкоштовні. Для сімей загиблих учасників антитерористичної операції все оформлення документів здійснюють на безоплатній основі — витрати бере на себе міський бюджет.