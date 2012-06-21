Нині кожний край прагне показати себе так, щоб привабити більше туристів. Це економічно вигідно і працює на імідж. Здавалося б, в обласних центрах давно про все відомо. Та чи про все?
У Вінниці протягом останнього часу відкрили 12 нових захопливих екскурсійних маршрутів: «Стежками Замостя: подорож у часі й просторі», «Вінниця містична», «Вишенька на двоколісному», «Вінницькі жінки, плітки та дрібка любові», «Про що писали вінницькі газети 100 років тому» та інші. А посприяла пошуку нових тем та їх апробації робота школи вінницького гіда: проєкт, який здійснювала громадська організація «Вінницьке історичне товариство» за підтримки міської ради та партнерів.
Школу започатковано для напрацювання нових туристських пропозицій, підвищення навичок екскурсоводів-практиків та розвитку малого підприємництва в цій галузі. Узяти участь та спробувати себе в безплатному проєкті могли всі охочі віком понад 16 років. Для цього треба було заповнити онлайн-форму і відповісти на мотиваційні запитання. Заявки подали 125 осіб, з них було підібрано 30. Протягом півроку вони навчалися у школі гіда, демонстрували знання на практиці та збирали відгуки учасників екскурсій. А днями відбувся випуск, під час якого 16 її учасників отримали рекомендаційні бейджі з підписом міського голови, і п’ять — почесні.
Кожну екскурсію, яку пропонували учасники проєкту, розробляли за допомогою менторів — фахівців Вінницького державного педагогічного університету та Центру історії Вінниці. За словами секретаря міської ради Павла Яблонського, нові екскурсійні маршрути зроблять перебування у місті ще цікавішим.