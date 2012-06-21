Виконавчий комітет Вінницької міської ради пройшов атестацію на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015. Сам сертифікат місто отримало у 2007 році і щороку його підтверджує. Тож літом цього року був проведений аудит виконавчих органів, за результатами якого міська рада отримала сертифікат відповідності діючої системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001:2015. Аудит проводив фахівець міжнародної сертифікуючої організації ТОВ BSI Group Polska Кшиштоф Садовскі. Метою аудиту, зокрема, було дослідження системи управління якістю, протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки в процесах виконавчих органів міської ради. Через таку процедуру всі департаменти та відділи міської ради проходять щорічно. Представниками британської компанії BSI не було виявлено жодної невідповідності. Усі сфери діяльності Вінницької міської ради були визнані такими, що відповідають вимогам стандарту ISO 9001:2015. Про це повідомляється на сайті міської ради.
АУДИТ