Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі несподіваний національно-духовний стимул запропонували у місті Конотоп Сумської області.
Проводячи акцію «Про екологію дбай – пересідай на трамвай», що відбулася в рамках Європейського тижня стабільності, городянам запропонували на один вересневий день відмовитися від традиційного авто, а скористатися трамваєм, велосипедом або ж власним «11» -им маршрутом, як називають піші прогулянки. До того ж рейковим транспортом можна було скористатися безкоштовно за однієї умови – бути зодягнутим в українську вишиванку.
Подіяло. Не на всіх, але знайшлися городяни, які відразу «вполювали» двох зайців – продемонстрували свою прихильність до національного одягу, а водночас зекономили кілька гривень на проїзді.