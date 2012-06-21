Наступного тижня в країнах Європи розпочинаються «Дні європейської спадщини». Цю спільну ініціативу Ради Європи та Європейської комісії вперше оголосили 1999 року. Одну з наймасштабніших культурних програм спрямовано на популяризацію культурної спадщини у 50 державах, які підписали Конвенцію Європейської ради. Серед цих країн є й Україна. У межах «Днів європейської спадщини» щорічно організовують до 70 тисяч культурних заходів. Цього року ініціатива пройде з акцентом на інклюзивності й різноманітності культурної спадщини, щоб розповісти про переваги взаємодії культур різних країн та окремих громад.

Після року, який минув під знаком пандемії Covid-19, «Дні європейської спадщини» ознаменують також відкриття культурних об’єктів спадщини й дадуть змогу всім охочим зустрітися й дізнатися про цікаві історичні та культурні пам’ятки європейських міст і сіл. У вересні та жовтні пройдуть виставки, майстеркласи, вистави, екскурсії тощо. Цьогорічні події сплановано так, щоб до них могли долучитися люди із сенсорними або фізичними вадами.

Окрім цього, до просування інклюзивності й різноманітності долучать два європейські проєкти з транскордонної співпраці. Проєкт «Жіноча спадщина», який Іспанія реалізовує в партнерстві з Францією, Італією, Румунією, Словенією та Англією, має на меті досягти більшої рівності між чоловіками та жінками, більшої присутності й помітності внеску жінок у спільну європейську культурну спадщину. Інший проєкт, який влаштовує Шотландія у співпраці з партнерами з Німеччини та України, спрямовано на висвітлення проблеми доступу та участі в спорті.