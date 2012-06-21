Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Кабмін планує будувати нові швидкісні автостради в Західній Україні. Про це повідомляє заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

За його словами, саме будівництво доріг у цій частині країни стане важливим етапом сполучення з країнами Західної Європи.

У 2020 році на проєкти щодо реконструкції доріг Міністерство фінансів України залучило 5 мільярдів гривень. Так було реконструйовано за підтримки МБРР шлях від Борисполя до Харкова. Також Україна взяла кредит на реконструкцію дороги Київ-Чоп.

На думку Олександра Кави, найперспективнішим проєктом є доведення до ладу дороги Рівне-Львів, а також розвиток швидкісного сполучення з Києва до Івано-Франківська та зі Львова до Мукачева.

Як відомо, з Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг Мінфін виділив 35 мільярдів гривень. Хоча саме цей факт викликав неабиякі дискусії у політикумі.

Проте заступник голови Бюджетного комітету Верховної Ради Олександр Трухін вважає, що це відкриває нові можливості і для справ, пов’язаних з охороною здоров’я –– хороші дороги дають змогу вчасно та якісно доставити хворого до лікарні.