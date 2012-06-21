На засіданні координаційної ради при Запорізькій облдержадміністрації, де йшлося про обласну цільову програму національно-патріотичного виховання молоді, начальник управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова зазначила: «Ми напрацювали багато пропозицій, які плануємо внести у програму. Національно-патріотичне виховання виходить на новий рівень. В області запроваджено багато проектів. Це численні тренінги, екскурсії у військові частини, спортивні змагання, творчі конкурси, турніри, оновлення центру патріотичного виховання молоді тощо».
Про зміни і доповнення до обласної цільової програми поінформувала директор Центру патріотичного виховання молоді Марина Шконда: «В області функціонують установи і об’єднання, які працюють над питанням національно-патріотичного виховання молоді. Проте їхня діяльність без належного організаційного, інформаційного, наукового та методичного забезпечення, підтримки і контролю органів місцевої влади часто має локальний і несистемний характер».
Визначено основні пріоритети національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Це громадянська освіта, духовно-моральне та військово-патріотичне виховання. Програму забезпечують за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів та інших джерел. Усього на її реалізацію використають 17,665 мільйона гривень.