Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Художній розпис на стінах будинків дедалі більше заохочують не лише великі, а й малі міста. На Тернопільщині в межах волонтерського проєкту «Пізнай себе» в липні в місті Теребовля з’явився мурал на тему торгівлі на ринку. Його авторки — художниці Олена Кендзьор, Олеся Хмелик, Марта Калинич і Христина Максименко кажуть, що давнє місто було колись значним торговельним центром, де відбувалися щорічні ярмарки, тож у концепцію свого стінопису заклали чимало символів.
З Теребовлі дівчата вже переїхали творити до Збаража. На будівлі однієї з крамниць тут вони цього тижня взялися за новий мурал. На цьому стінописі авторки зобразять мапу міста, де означать дев’ять пам’яток архітектори національного та місцевого значення. Цікаво, що до кожної історичної та туристичної принади позначать і відповідні QR-коди. Відсканувавши їх смартфоном, усі охочі зможуть більше дізнатися про ці пам’ятки. Кошти на розпис виділить проєкт «Жива сцена», який утілює місцева міська рада.
Новий стінопис проєкту «Пізнай себе» в Збаражі мали б представити 22 серпня. Перший же мурал у місті створили на стіні другої школи. Її свого часу закінчив Герой України Устим Голоднюк, тож художній розпис присвятили саме йому та Небесній Сотні.