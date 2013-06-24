На базі Житомирської лікарні №1 вже цього літа почало функціонувати довгоочікуване відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії. Запустити його вдалося завдяки закупівлі Міністерством охорони здоров’я України сучасного ангіографа. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Раніше у Житомирській лікарні, яка цілодобово надає спеціалізовану багатопрофільну медичну допомогу, не було відділення такого профілю.

Тепер завдяки новітньому обладнанню в новій спеціалізованій рентгенопераційній лікарі зможуть проводити понад 600 мініінвазивних оперативних втручань на рік та рятувати пацієнтів.

Ангіограф дозволяє обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, а також визначає місце звуження, закупорки або ж розширення судини, наявність внутрішньої кровотечі, поширення пухлинного процесу й ті процеси та хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається.

Відтепер мешканці регіону із захворюваннями серцево-судинної системи зможуть отримувати медичну допомогу найвищого рівня, а кардіологи – максимально оперативно надавати медичну допомогу у випадку інфаркту міокарда.

Наразі монтаж обладнання вже проведено та отримані всі необхідні ліцензії на експлуатацію ангіографа. Команда медиків пройшла навчання й готова працювати в оновленому відділенні.

Нагадуємо, що у 2021 році ДП «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров’я закупило 24 стаціонарні цифрові ангіографічні рентгенівські системи на 210 млн грн. Постачання, монтаж та налагоджування медичного обладнання у заклади охорони здоров’я України триває навіть під час війни.