Учені з Великобританії з’ясували вік, в якому людина досягає найвищого щастя. Виявилося, що пік щастя припадає на 23 роки і 69 років. Матеріали дослідження з’явилися в профільному виданні.
Вчені опитали 23 тисяч жителів Німеччини від 17 до 85 років, попросивши оцінити рівень свого щастя у різних часових відрізках. Молоді люди частіше переоцінювали майбутнє, у той час, як літні люди, навпаки, не могли передбачити яскраве життя через п’ять років.
Дослідники рекомендують не сумувати і підвищувати свій рівень ендорфінів через обійми, пестощі, секс, правильне харчування з великою кількість фруктів. Позбутися від стресу також допоможуть регулярні піші прогулянки.