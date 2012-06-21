Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Угорщина може фактично відмовитися від постачання російського газу. Уряд цієї країни та корпорація Shell підписали довгостроку угоду щодо постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) обсягом до чверті мільярда кубометрів щороку через термінал у Хорватії.
Також відомо, що державна постачальна компанія Угорщини MVM за допомогою своєї дочірньої компанії MFGK зробила фактичний резерв –– мільярд кубометрів газу на рік.
На думку міністра іноземних справ Угорщини Петера Сійярто, така угода є фактично першим подібним документом на постачання газу із західними компаніями. Він також вважає, що газ повинен нарешті замінити вугілля та інші види палива, які активно використовувалися на різних промислових підприємствах країни.
Як повідомляють деякі джерела, термінал ЗПГ повинен скоро запрацювати на хорватському острові Крк. Його загальна потужність становитиме 2,6 мільярда кубометрів щороку.
Як писав «Урядовий кур’єр», до Польщі дном Балтійського моря будується газогін, яким до цієї країни постачатиметься норвезький газ. Таким чином, країна хоче відмовитися від російського палива. Польський уряд пропонує Україні також долучитися до цього проєкту.