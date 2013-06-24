Уряд ухвалив Постанову «Деякі питання захисту осіб, в тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України». Про це повідомляє Урядовий портал.

Постановою затверджено Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиного реєстру депортованих осіб.

Так, міністерствам, центральним і місцевим органам влади, головам обласних військових адміністрацій доручено щомісяця подавати до Національного інформаційного бюро (НІБ) інформацію про депортованих осіб. Саме цей орган відповідатиме за збір і внесення таких даних до реєстру.

Відповідно до Постанови НІБ також:

забезпечуватиме обмін інформацією з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, Центральним агентством з розшуку й іншими міжнародними організаціями;

представлятиме інтереси депортованих дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою захисту їхніх прав та інтересів;

надаватиме Міністерству закордонних справ (МЗС) усю необхідну інформацію для розшуку та повернення таких осіб.

На МЗС покладено завдання забезпечити широку взаємодію в цих питаннях із міжнародними організаціями.

Своєю чергою органи місцевої влади зобов’язані проводити роз’яснювальну роботу серед місцевого населення про важливість передачі будь-якої відомої інформації про зниклих дорослих і дітей. Це дозволить зібрати якомога більше даних, а відтак – полегшить їх пошуки та повернення.