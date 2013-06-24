Представники Держспецзв’язку разом із колегами з Міністерства цифрової трансформації, ДП «Дія»та експертами EU4DigitalUAвзяли участь у Форумі довірчих послуг, який відбувся у Берліні. Захід уже восьмий рік поспіль організовує Агентство ЄС з кібербезпеки ENISA.

Учасники Форуму розглянули питання, пов’язані із довірчими послугами в Європі, поділилися найкращими практиками та досвідом щодо їхнього впровадження, функціонування та подальшого розвитку.

Представники ЄС відзначили значний прогрес України на шляху до інтеграції в європейське середовище довірчих послуг, зокрема – стосовно гармонізації та впровадження Регламенту eIDAS та розроблення електронного гаманця EU Digital ID Wallet. Учасники також обговорили спільні напрацювання, які у перспективі дадуть можливість спростити визнання удосконалених електронних підписів у ЄС.

Нагадаємо також, що у травні 2022 року Верховна Рада України взяла за основу проєкт Закону №6173 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації». Зараз законопроєкт готується до другого читання, його мета – пришвидшення інтеграції України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, а також максимальне наближення положень національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Держспецзв’язку бере активну участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог із безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг, контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг) та електронної ідентифікації.