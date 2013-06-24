Під час Digital Transformation Summit у Брюсселі оголосили про початок роботи GovTech-інкубатору Європейського Союзу Govtech4all, до якого ввійшли 14 країн і 21 організація-партнер. Серед них — Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Партнерами проекту Govtech4all стали провідні експерти та цифрові урядові агенції з усієї Європи. Зокрема, Бельгії, Данії, Естонії, Німеччини, Іспанії та інших. Україна стала єдиною країною — не членом ЄС, яка ввійшла до інкубатору. Основна ціль проекту — впроваджувати інновації в урядах, щоб громадяни отримували зручні електронні сервіси. На першому етапі інкубатор Govtech4all розробить три пілотні проекти, які планують реалізувати протягом 2023-2025 років. На цей період нададуть 6 мільйонів євро для їх реалізації.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив на Digital Transformation Summit на запрошення президента та співзасновника Lisbon Council Пола Хофхайнца.

Міністр представив результати цифрової трансформації України та візію майбутнього, зокрема розповів про філософію Дії, запуск електронних сервісів та зміну технологічної культури всередині держави.

«Ми продовжуємо будувати найзручнішу державу у світі і рухатися до цілі — оцифрувати 100% найпопулярніших державних послуг. За 3 роки Україна досягла успіху у сфері цифрової трансформації. Ми створили застосунок Дія, яким користуються понад 19 мільйонів українців. Майже щотижня запускаємо онлайн-послуги, і нашим досвідом активно цікавляться у світі. Надалі готові обмінюватися досвідом та експертизою з європейськими країнами, щоб разом розробляти інноваційні рішення та досягати нових результатів», — зазначив Михайло Федоров.

На саміті також були присутні Європейський комісар Йоганнес Ган, член правління Європейського інституту технологій (EIT) Марк Борис Андріянич та СІО Естонії Луукас Ільвес.