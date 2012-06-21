Укладено контракти між українським розробником двигунів «Івченко-Прогрес» та кількома постачальниками частин двигунів AI-35, які, як очікується, будуть використовуватися у новій крилатій ракеті Туреччини. Про це вчора, 5 жовтня, повідомив місцевий оборонний сайт.

Міністерство оборони України, цитуючи платформу державних закупівель ProZorro, заявило, що державний виробник двигунів підписав кілька контрактів на придбання передових компонентів авіаційних двигунів для нових турбореактивних двигунів AI-35.

Очікується, що двигуни будуть для турецької ракети нового покоління «Гезгін».

Кілька типів двигунів були розроблені компанією, яка входить до складу «Укроборонпрому», для установки в безпілотні повітряні системи та вдосконалені крилаті ракети.

У звіті Defense Express говориться, що «двигуни цієї моделі повинні бути доставлені до Туреччини, де вони будуть використовуватися для виробництва нових крилатих ракет».

Відповідною інформацією Ігор Кравченко, керівник виробничої компанії, поділився у грудні, додає він.

«Ми робимо AI-35 для турків. Це для крилатої ракети. Зараз у нас підписаний контракт на цей двигун », – цитується у звіті директор «Івченко-Прогрес».

За даними відкритих джерел, очікується, що крилата ракета «Гезгін» перевершить ракети SOM, а також першу в Туреччині морську ракету вітчизняного виробництва «Атмака» за бойовою частиною та дальністю дії, і вона може бути найбільш схожою на американський «Томагавк».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»