Вчора, 20 березня, відбулася церемонія підписання Угоди про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Угода є правовим фундаментом для більшого розвитку цифрової економіки - від електронної комерції до кібербезпеки - торгівлі цифровими продуктами і послугами між Україною та Великою Британією, передає Урядовий портал.

Це торгова угода нового покоління, орієнтована передусім на запобігання появи бар‘єрів у майбутньому. Це важливо, адже держави в світі дедалі сильніше регулюють цифрову сферу. Для українських ІТ компаній збереження вільного доступу на ринки - базова умова подальшого розвитку.

З української сторони документ підписала Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, з британської – Державний секретар з питань бізнесу та торгівлі, Президент Ради з питань торгівлі та Міністр у справах жінок та рівності Кемі Баденох.

Юлія Свириденко висловила вдячність британській стороні за швидку та безпрецедентну військову, фінансову та технічну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення, а також за підтримку у сфері цифрової торгівлі.

«Сьогоднішня подія – це справді ключовий момент у наших двосторонніх відносинах, ще один великий крок до розширення співпраці між українським та британським бізнесом. Реалізація Угоди поглибить участь України в глобальних ланцюгах постачань, сприятиме розвитку МСП та участі жінок у цифровій економіці, а також зменшить перешкоди для участі у глобальній цифровій торгівлі», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр України також підкреслила важливість сьогоднішньої події з точки зору відбудови України. Підписання цієї Угоди закладе основу для практичного наповнення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Лондоні у червні цього року та посилить українсько-британське інвестиційне партнерство. Крім того, прийдешня Конференція значно сприятиме мобілізації міжнародної підтримки для економічної і соціальної стабілізації України та післявоєнного відновлення.

Зі своєї сторони Кемі Баденох зазначила, що Велика Британія продовжить і надалі залишатися з Україною в її боротьбі проти російської агресії. Вона підкреслила, що Велика Британія зацікавлена у розвитку партнерства між бізнесом обох країн, подальшій лібералізації торгівлі та реалізації спільних проектів з відбудови України.

Варто зазначити, що Україна стала другою країною у світі, з якою Велика Британія підписала Угоду про цифрову торгівлю. Першою такою країною став Сінгапур.

Довідково

Угода про цифрову торгівлю доповнює Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Угода набуде чинності після виконання всіх внутрішньодержавних процедур.